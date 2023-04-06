"Один из сильнейших панчеров": Тренер Дюбуа оценил его шансы в бою с Усиком

Шейн МакГиган, тренер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу потенциального боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению специалиста, у его подопечного есть шансы на успех в противостоянии с украинским чемпионом.

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"Александр Усик - феноменальный боец, но он человек, у него две руки, две ноги, он меньше, чем Даниэль, но у него есть "горшочек с золотом".

Я знаю, что вы ребята, можете преуменьшать возможности Дюбуа, но поверьте мне, он один из сильнейших панчеров в супертяжелом весе.

Если Даниэль не воспользуется этой возможностью, то окажется в конце очереди. Он должен победить, а все остальное ерунда", - приводит слова МакГигана Boxing Social.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Александра Усика начать переговоры о бое с Даниэлем Дюбуа.