"Бой состоится": Промоутер Дюбуа озвучил сроки проведения поединка с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, когда может быть организован бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, пока его клиенту нужно время, чтобы набрать форму после травмы, но летом он будет готов выйти в ринг против украинского чемпиона.

"На первой неделе января у Дюбуа была операция, но ему уже разрешили вернуться к тренировкам. Он не может подраться завтра или в следующем месяце, потому что ему, естественно, нужно набрать форму. Но Даниэль будет готов выступить в конце июня или в июле.

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Если мы не сможем договориться, то будут назначены промоутерские торги. Так что бой состоится, и это хорошо, поскольку после этого прекратится весь этот нонсенс. Этот поединок должен состояться. Если нам придется идти на промоутерские торги, то мы это сделаем.

Если команда Усика не согласится, то бой уйдет на торги. В любом случае Даниэль встретится с Усиком. Александру придется провести защиту, и Даниэль его побьет. Это громкое заявление, но я верю, что он может это сделать и сделает", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Александра Усика начать переговоры о бое с Даниэлем Дюбуа.