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"Может его побить": Промоутер Дюбуа озвучил смелый прогноз на поединок с Усиком

Представитель британского претендента оценил шансы подопечного в бою с украинским чемпионом.
Сегодня, 09:48
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен сделал прогноз на потенциальный бой своего клиента с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Представитель британского боксера выразил уверенность, что его подопечному по силам победить украинского чемпиона.

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"Я думаю, что Дюбуа его остановит. У него очень хороший джеб, он мощный панчер. Если Даниэль поймает Усика, то тот упадет. А он его поймает. Даниэль - очень большой парень. Я думаю, что пришло его время. Я вправду так считаю.

Я думаю, что мой подопечный может побить Усика. То же самое я чувствовал во время первого боя Фьюри с Уайлдером, и во втором поединке Тайсон это доказал. Я чувствовал, что он нокаутирует Уайлдера в реванше. Мне кажется, что Дюбуа побьет Усика", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Александра Усика начать переговоры о бое с Даниэлем Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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