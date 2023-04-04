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"Шикарный план": Усик сообщил, когда и с кем планирует провести следующий бой

В ближайшем поединке украинский чемпион должен будет встретиться с обязательным претендентом.
Сегодня, 15:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами на ближайшее будущее.

Украинский боксер подтвердил, что его следующим соперником должен стать обязательный претендент по линии WBA Даниэль Дюбуа, и выразил готовность выйти против него в ринг. По словам чемпиона, бой с британским соперником может состояться в конце лета.

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"Первой стоит WBA, это Дюбуа. Мы думали отбоксировать 29 апреля, но мы знаем, что у него травма колена. Потом хотели сделать в варианте изменений, чтобы в первую очередь вышла IBF, но это все рабочие моменты, и там что-то не получилось.

Наверное, это будет Дюбуа в конце лета. Я не говорю, что это сто процентов произойдет, но в этом направлении работает команда. И Александр Красюк, и Эгис Климас в этом направлении работают.

Шикарный план - Британия, Дюбуа. Вообще класс. Уеду в Британию, я ее очень люблю, мне там нравится. Мои первые большие достижения были именно в Британии. В Ливерпуле еще по любителям, затем Лондон, "Атаманы", потом Энтони Джошуа. Это место мне нравится. Мне нравятся фанаты, люди", - сказал Усик в интервью Владимиру Кобелькову на YouTube-канале Київський торт.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Александра Усика начать переговоры о бое с Даниэлем Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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