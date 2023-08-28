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Стало известно условие для реванша Усик - Дюбуа

Александр Красюк назвал главную черту для второго боя между боксерами.
Сегодня, 08:47
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал желание Даниэля Дюбуа провести реванш с его подопечным.

По словам функционера, британец должен быть честным и справедливым бойцом.

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"Все хотят получить реванш после поражения, но при всем уважении к Даниэлю Дюбуа, которого мы уважаем, как нашего соперника и нашего гостя, трудно, знаете ли, выразить уважение к тому, как они отнеслись к бою. К тому, как они хотели получить эту победу.

Конечно, иногда случается, что ты куда-то наносишь незаконно удар. Да, это нормально. Но, если ты продолжаешь это делать систематично, значит, у тебя есть какой-то грязный план.

Бокс - это чистое искусство. Это чистый спорт и он должен оставаться таким. Вот почему этот парень должен заслужить реванш", - приводит слова Красюка Boxing News 24.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

Ранее стал известен следующий соперник Усика, если Фьюри откажется.

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