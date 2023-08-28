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Стал известен следующий соперник Усика, если Фьюри откажется

Менеджер украинца назвал имя оппонента.
Сегодня, 08:05
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика, высказался о будущем украинского боксера.

По словам функционера, команда спортсмена будет договариваться о поединке с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

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Если стороны не смогут согласовать бой, то Усик выйдет в ринг с обязательным претендентом по версии IBF.

"Хргович является обязательным претендентом, но если мы сможем получить объединительный бой, то пойдем на это. Если мы не сможем договориться относительно этого поединка, то Хргович станет следующим соперником Усика", - приводит слова менеджера Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

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