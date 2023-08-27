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Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Смотрите на ISPORT подробный видеообзор победного поединка Александра Усика.
Сегодня, 02:32
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) одержал победу над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).

Украинец и британец с первых минут действовали осторожно, стараясь не допускать ошибок.

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После стартовых ударов Усик был более активным, а Дюбуа не мог найти позицию для мощного удара.

В пятом раунде Даниэль нанес удар ниже пояса, в результате которого украинцу понадобилось несколько минут на восстановление.

В итоге Усик вернулся и отправил соперника в нокдаун в восьмом раунде, а в девятом добил, победив техническим нокаутом.

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Обзор боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа:

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком.


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Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

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