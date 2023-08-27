Усик посвятил победу над Дюбуа Украине и ЗСУ

Украинец дал комментарий после триумфа в Польше.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прокомментировал победу над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).

Украинский боксер посвятил победу Украине, ЗСУ и семье.

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"Благодарен своей команде, семье, детям – Елизавета, Кирилл, Михаил, люблю вас. Также благодарен своей стране и украинской армии. Слава Богу всего и слава Украине", - сказал Усик в ринге.

Напомним, на ISPORT доступно видео зрелищного нокаута.