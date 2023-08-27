Усик - Дюбуа: видео зрелищного нокаута
В субботу, 26 августа, на арене Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.
Главным событием шоу стал бой обладателя титулов WBA-Super, WBO, IBF, IBO Александра Усика и регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа, в котором победу одержал украинский боксер.
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Украинский боксер в восьмом раунде отправил соперника в нокдаун, от которого тот оправился.
В следующем раунде Усик повторил свою результативную атаку, в результате которое Дюбуа не оправился от нокдауна.
Oleksandr Usyk def. Daniel Dubois by KO in round 9 of 12 to retain the WBA, IBF, WBO & Ring titles, improving to 21-0 with 14 KOs 🇺🇦 pic.twitter.com/x6Eh3JZ3Ti— Revistas de boxeo ⚔️ (@DiariosJournals) August 26, 2023