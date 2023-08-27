Усик - Дюбуа: видео зрелищного нокаута

В субботу, 26 августа, на арене Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.

Главным событием шоу стал бой обладателя титулов WBA-Super, WBO, IBF, IBO Александра Усика и регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа, в котором победу одержал украинский боксер.

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Украинский боксер в восьмом раунде отправил соперника в нокдаун, от которого тот оправился.

В следующем раунде Усик повторил свою результативную атаку, в результате которое Дюбуа не оправился от нокдауна.