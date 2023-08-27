Подлый поступок: Дюбуа жестко пробил Усику ниже пояса

Украинец пролежал на ринге несколько минут.

Чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проводит поединок против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

В пятом раунде британский боксер нарушил правила, пробив ниже пояса.

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Рефери остановил поединок, дав время украинцу привести себя в порядок.

Отметим, что еще в том раунде Усик несколько раз мощно ударил по сопернику, дав ответ на подлый поступок.

Напомним, Усик вышел на бой с Дюбуа под живой звук.