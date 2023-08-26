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Беринчик - Йигит: обзор боя и исход поединка

Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.
Вчера, 23:43
Денис Беринчик / K2 Promotions Ukraine
Денис Беринчик / K2 Promotions Ukraine

В субботу, 26 августа, на арене Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша) проходит вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.

В рамках шоу свой поединок провели чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 KO) и Энтони Йигит (26-3-1, 10 KO).

В начале поединка Беринчик пытался действовать более активно, но и Йигит успешно оборонялся и агрессивно отвечал контратаками на выпады украинца.

В первой половине боя соперники активно обменивались ударами. Украинский боксер прессинговал своего оппонента, тот неплохо работал на ногах, а в пятом раунде получил рассечение над левым глазом.

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После экватора поединка Беринчик выглядел более свежим, а его соперник начал уставать. Все же боксеры продолжали устраивать яркие размены с преимуществом украинца.

В решающих раундах ощущалась усталость Йигита, удары Беринчика были все более ощутимыми, он активно шел вперед, наращивая преимущество. В финальном раунде оппоненты устроили рубку, но извлечь из нее результат в виде досрочной победы не удалось.

Соперники прошли всю дистанцию 12-ранудового поединка, по итогам которой Беринчик одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-111, 115-113 и 116-112.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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