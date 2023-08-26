Митрофанов - Шираз: обзор боя и исход поединка

Рефери остановил бой после четвертого нокдауна у украинского боксера.

В субботу, 26 августа, на арене Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша) проходит вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.

В рамках шоу свой поединок провели чемпион по версии WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов и обладатель пояса WBC Silver в средней весовой категории Хамза Шираз.

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Уже со старта поединок сложился ужасно для украинского боксера, который практически ничего не смог противопоставить сопернику. В первом раунде британский боец трижды отправил Митрофанова в нокдаун.

Развязка наступила во второй трехминутке. Украинец в четвертый раз опустился на настил ринга, после чего рефери остановил бой.

Это поражение стало для Митрофанова первый в профессиональной карьере.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.