Митрофанов - Шираз: обзор боя и исход поединка
В субботу, 26 августа, на арене Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша) проходит вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.
В рамках шоу свой поединок провели чемпион по версии WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов и обладатель пояса WBC Silver в средней весовой категории Хамза Шираз.
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Уже со старта поединок сложился ужасно для украинского боксера, который практически ничего не смог противопоставить сопернику. В первом раунде британский боец трижды отправил Митрофанова в нокдаун.
Развязка наступила во второй трехминутке. Украинец в четвертый раз опустился на настил ринга, после чего рефери остановил бой.
Это поражение стало для Митрофанова первый в профессиональной карьере.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.