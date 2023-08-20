Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса

ISPORT.ua предлагает ознакомиться со всеми поединками боксерского шоу во Вроцлаве.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) встретится в ринге с обязательным претендентом, регулярным чемпионом по версии WBA Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Бой украинского чемпиона и британского претендента возглавит боксерское шоу, которое состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Предлагаем ознакомиться со всеми поединками, которые пройдут в андеркарде вечера бокса.

Денис Беринчик (17-0, 9 KO) - Энтони Йигит (26-3-1, 10 KO)

Украинский чемпион по версии WBO International в легком весе проведет защиту титула в бою со шведским соперником. Боксеры встречались в 1/8 финала Олимпийских играх-2012 в Лондоне, и тогда победу одержал Беринчик.

Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 KO) - Хамза Шираз (17-0, 13 KO)

Непобежденный чемпион по версии WBO Oriental в первом среднем весе Митрофанов встретится с также небитым британцем Ширазом. Украинец поборется за пояс WBC Silver в средней весовой категории, которым владеет его соперник.

Даниэль Лапин (7-0, 1 KO) - Аро Шварц (20-6-1, 13 КО)

Непобежденный украинский боксер Лапин подерется с немцем Шварцом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона по версии IBO Continental в полутяжелом весе.

Федор Черкашин (22-0, 14 KO) - Анауэль Нгамиссенге (12-0, 8 KO)

Непобежденный украинский средневес Черкашин встретится в ринге с небитым французом конголезского происхождения Нгамиссенге.

Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) - Джоэль Хулио (39-17, 33 КО)

Соперником украинского боксер полусреднего веса Василия Чеботаря станет 38-летний колумбийский ветеран Джоэль Хулио.

Александр Соломенников (12-0, 7 KO) - Петр Гудел (10-10-1, 1 КО)

Украинский полулегковес Александр Соломенников проведет бой против поляка Петра Гудела.

Ярослав Харцыз (2-0, 2 KO) - Конрад Чайковски (2-0-1, 1 КО)

Украинский представитель первого полусреднего веса Ярослав Харцыз в своем третьем бою на профессиональном ринге встретится с еще одним поляком Конрадом Чайковски.

Зияд Альмааюф (3-0, 1 КО) - Янош Пензеш (2-4, 1 КО)

Зияд Альмааюф из Саудовской Аравии и венгр Янош Пензеш подерутся в рамках первого полусреднего веса.

Брайс Миллс (12-1, 4 КО) - Дамиан Тимош (7-2, 4 КО)

Также в первом полусреднем весе пройдет бой между американцем Брайсом Миллсом и поляком Дамианом Тимошем.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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