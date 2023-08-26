Черкашин потерпел первое поражение в карьере, уступив французскому сопернику

Украинец дважды побывал в нокдауне и в итоге проиграл решением большинства судей.

Украинский средневес Федор Черкашин (22-1, 14 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере в поединке с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (13-0, 8 KO).

Бой состоялся в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве в рамках андеркарда поединка между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

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В непростом для Черкашина поединке Нгамиссенге действовал более агрессивной, владел инициативой и диктовал ход противостояния.

В третьем раунде украинский боксер дважды побывал в нокдауне, а в следующей трехминутке был оштрафован на один балл за удар головой и заработал рассечение.

Соперники прошли всю дистанцию восьмираундового боя, по итогам которого победа досталась французу решением большинства судей со счетом 76-74, 75-75, 78-72.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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