iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Черкашин закрыл первое поражение в карьере, уверенно одолев колумбийца

Украинский боксер выиграл бой единогласным решением судей.
Сегодня, 09:58
Черкашин победил Дельгадо / KnockOut Promotions
Черкашин победил Дельгадо / KnockOut Promotions

Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (23-1, 14 КО) успешно вернулся в ринг после дебютного поражения в профессиональной карьере, одержав победу над колумбийцем Хайро Дельгадо (11-3, 8 КО).

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в центре Opera i Filharmonia Podlaska в польском Белостоке.

Читай также: "Мне нужен титул": Богачук высказался о бое со звездой из США

Черкашин завладел инициативой от начала боя, уверенно контролировал его ход и часто прижимал оппонента к канатам. Дельгадо же отвечал хаотичными контратаками и действовал неэффективно.

Источник: KnockOut Promotions

Несмотря на активность украинца и большое количество нанесенных ударов, ему не удалось завершить противостояние досрочно и соперники прошли всю отведенную дистанцию восьми раундов.

Победу по итогам боя судьи единогласным решением очевидно отдали Черкашину. Счет - 79-73, 80-72, 80-72 в пользу украинца.

Источник: KnockOut Promotions

Напомним, что свой предыдущий поединок Черкашин провел 26 августа 2023 года в андеркарде боя Усик - Дюбуа и потерпел первое в карьере поражение, уступив французу Анауэлю Нгамиссенге решением большинства судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федор Черкашин

Статьи по теме

Вечер бокса Усик - Дюбуа: Беринчик защитил титул, Черкашин и Митрофанов впервые проиграли Вечер бокса Усик - Дюбуа: Беринчик защитил титул, Черкашин и Митрофанов впервые проиграли
Черкашин потерпел первое поражение в карьере, уступив французскому сопернику Черкашин потерпел первое поражение в карьере, уступив французскому сопернику
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда
Черкашин: Бонелли наносит невидимые удары, у него неудобный стиль Черкашин: Бонелли наносит невидимые удары, у него неудобный стиль
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа12:57
Почеттино обратился к болельщикам Челси накануне финала Кубка Лиги
Украина12:50
Днепр-1 - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:30
Футбол сегодня: матчи УПЛ, финал Кубка английской лиги, поединки Реала, Интера, Ювентуса, Милана и ПСЖ
Украина12:25
По стопам Роспутька: экс-игрок сборной Украины U-21 оказался в московском клубе
Европа12:00
Челси - Ливерпуль: прогноз на финал Кубка английской лиги
Европа11:59
Ливерпуль определился с альтернативами Алонсо
Европа11:25
Спортдир Барселоны высказался о возможном уходе лидеров команды
ММА10:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие10:49
Сборные друзей россии проиграли свои полуфиналы чемпионата мира по пляжному футболу
ММА10:44
Украинец Бондарь потерпел третье подряд поражение в UFC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK