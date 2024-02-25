Черкашин закрыл первое поражение в карьере, уверенно одолев колумбийца

Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (23-1, 14 КО) успешно вернулся в ринг после дебютного поражения в профессиональной карьере, одержав победу над колумбийцем Хайро Дельгадо (11-3, 8 КО).

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в центре Opera i Filharmonia Podlaska в польском Белостоке.

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Черкашин завладел инициативой от начала боя, уверенно контролировал его ход и часто прижимал оппонента к канатам. Дельгадо же отвечал хаотичными контратаками и действовал неэффективно.

Источник: KnockOut Promotions

Несмотря на активность украинца и большое количество нанесенных ударов, ему не удалось завершить противостояние досрочно и соперники прошли всю отведенную дистанцию восьми раундов.

Победу по итогам боя судьи единогласным решением очевидно отдали Черкашину. Счет - 79-73, 80-72, 80-72 в пользу украинца.

Источник: KnockOut Promotions

Напомним, что свой предыдущий поединок Черкашин провел 26 августа 2023 года в андеркарде боя Усик - Дюбуа и потерпел первое в карьере поражение, уступив французу Анауэлю Нгамиссенге решением большинства судей.

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