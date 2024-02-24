"Мне нужен титул": Богачук высказался о бое со звездой из США

Украинский претендент на чемпионский титул WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился мнением о предстоящем поединке с Себастьяном Фундорой.

По словам украинца, он отдает должное американцу, однако настроен завоевать титул.

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"Фундора - хороший боец. Он высокий и всегда в отличной форме. Я хорошо знаю Себастьяна, потому что несколько лет назад мы довольно много спарринговали с ним. Сейчас я вижу, что он изменился - стал лучше и сильнее.

Что касается меня, то я чувствую себя прекрасно. Это большой бой для меня. Мне нужен был этот поединок. Мне нужен этот титул", - приводит слова Сергея BoxingScene.

Фундора и Богачук проведут бой 30-го марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Гвоздик сообщил, когда должен состояться его бой за временный титул WBC.

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