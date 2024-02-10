Ломаченко или соперник Беринчика: промоутер назвал следующего оппонента Стивенсона

Авторитетный промоутер Боб Арум заявил, что чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон получит топовый поединок.

По словам функционера, в будущем американец выйдет в ринг с Василием Ломаченко или мексиканцем Эмануэлем Наваррете, если они станут чемпионами мира.

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"Шакур - чемпион WBC. Для него есть достаточно много хороших вариантов. В будущем мы проведем бой Стивенсона и Ломаченко, если он победит Камбососа, или против Джорджа. Наваррете, также является потенциальным соперником, если он станет чемпионом.

Все требует терпения. Шакур очень талантлив. Как и другие ребята, он становится нетрепливым. В боксе ничего не происходит быстро. Я понимаю его разочарование, но теперь, когда у него было время подумать, он понимает, что нужно набраться терпения, чтобы получить большой бой", - приводит слова Арума Boxing Social.

Отметим, что Наваррете проведет бой с Денисом Беринчиком.

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