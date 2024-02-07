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Менеджер Ломаченко оценил возможность смены боксером весовой категории

Климас рассказал, в каком дивизионе планирует выступать его подопечный.
Сегодня, 15:45
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, заявил, его клиент продолжит выступать в легком дивизионе.

По его словам, он предлагал своему подопечному вернуться во второй полулегкий вес, но тот отказался.

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"Он заставляет себя удерживать вес для выступлений в легком дивизионе. О каком первом полусреднем весе мы можем говорить? И Ломаченко никогда не спустится во второй полулегкий вес, потому что он уже поднял свой лимит. Он сказал: "Хорошо, раз я не могу получить бои во втором полулегком весе, я поднимусь в легкий". Так что сейчас он остается в легком дивизионе.

Я лично его спросил: "Почему бы нам не вернуться во второй полулегкий вес. Мы порвем этот дивизион. Ты за секунду станешь там чемпионом". Он ответил: "Нет, я уже заставил себя стать легковесом. Как я могу спуститься во второй полулегкий вес? Я должен показать себя здесь", - сказал Климас в комментарии Boxing News.

Напомним, что в своем ближайшем поединке 12 мая в австралийском Перте Василий Ломаченко подерется с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее сообщалось, что Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эгис Климас

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