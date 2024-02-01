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Ломаченко назвал свою цель в боксе

Спортсмен хочеть вновь стать чемпионом.
Сегодня, 11:51
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко высказался о своей карьере.

По словам представителя из Украины, он вновь хочет обладать поясом.

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"Бой с Камбососом - это мой следующий шанс снова стать чемпионом мира. Я никогда не был в Австралии, но хотел там побывать. Это хороший шанс.

Сейчас моя цель - снова стать чемпионом мира. После этого я смогу опять начать думать о завоевании титула абсолютного чемпиона", - сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Поединок Ломаченко против Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону в этом бою будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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