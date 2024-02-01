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"Наши карьеры на кону": Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко

Австралиец жаждет вновь стать чемпионом.
Сегодня, 16:35
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) высказался по поводу боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам австралийца, предстоящий поединок определит карьеру боксеров.

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"Я перезапускаю свою карьеру. Я дрался с лучшими, я побеждал и проигрывал в больших боях. Этот бой будет не про деньги, а про наследие. Мы с Ломаченко – два воина, а на кону в ринге будут наши карьеры.

Ломаченко – один из величайших боксеров, член Зала славы. И моя судьба драться с ним. Большой бой", - приводит слова Камбососа Boxing News 24.

Поединок Ломаченко против Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону в этом бою будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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