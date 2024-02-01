Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам австралийца, он победит спорстмена с украинским паспортом.

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"Я выиграю. Собираюсь выиграть. Люди не хотят верить мне, говорят, что я сошел с ума. Но стили делают бои. Потому я выиграю. Ждал этого поединка долгое время.

Это судьба, он значит для меня все больше, чем все остальное, все предыдущие бои. Это как раз тот поединок, которого я хотел. Собираюсь победить 12 мая", - приводит слова Камбососа Fight Hub TV.

Поединок Ломаченко против Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону в этом бою будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее Ломаченко назвал свою цель в боксе.

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