Черкашин ранним нокаутом защитил титул WBC International

Украинец под польским флагом сохранил звание чемпиона в среднем весе по второстепенной версии.

Федор Черкашин провел сражение в штате Нью-Джерси. Соперником уроженца Харькова стал гонец Патрик Аллоти.

В первом раунде боксеры действовали осторожно и сделали ставку на удары с дистанции. Во втором же Черкашин начал работать сериями и быстро истощил африканца. Алотти дважды побывал в нокдауне, а после третьего рефери остановил избиение.

Черкашин одержал 26 победу в карьере при одном поражении. Украинец сделал весомую заявку на бой за титул чемпиона мира. Пока он занимает 3-е место в рейтинге WBO, где чемпионский пояс принадлежит казаху Жанибеку Алимханулы.

Кстати, ранее Красюк назвал потенциального соперника украинца Усика.

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