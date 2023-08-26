Лапин одержал победу нокаутом над немецким соперником

Украинец Даниэль Лапин (8-0, 2 KO) одержал досрочную победу над немцем Аро Шварцем (20-7-1, 13 КО) в поединке, на кону которого стоял вакантный титул чемпиона по версии IBO Continental в полутяжелом весе.

Бой состоялся в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве в рамках андеркарда поединка между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

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Лапин от начала боя завладел инициативой в ринге, которую наращивал на протяжении противостояния и заставлял соперника действовать на контратаках.

В шестом раунде Шварц после серии ударов от украинского боксера взял колено, после чего угол немца выбросил белое полотенце, отказавшись от продолжения боя.

Таким образом, Лапин одержал победу техническим нокаутом. Она стала для него восьмой на профессиональном ринге и второй досрочной. Также украинец стал обладателем пояса IBO Continental.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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