Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя 26.08.2023

Смотри текстовую онлайн-трансляцию и следи за событиями этого противостояния на ISPORT.ua. Александр Усик и Даниэль Дюбуа встретятся в поединке в рамках супертяжелого веса.

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

В поединке сойдутся обладатель титулов WBA-Super, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring Александр Усик и регулярный чемпион мира по версии WBA Даниэль Дюбуа.

Для украинца это будет вторая защита поясов. Ранее он одолел Энтони Джошуа, запросившего реванш сразу после того, как британец потерял их в сентябре 2021 года.

Смотреть онлайн-трансляцию боя Усик - Дюбуа

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 26 августа и начнется ориентировано около 23:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок боксеров в прямом эфире покажет видеосервис Megogo, благодаря которому можно будет смотреть онлайн-трансляцию всех событий на ринге.

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Сразу после того, как Александр Усик защитил в реванше титулы от посягательств Энтони Джошуа, в мире заговорили о потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако обладатель пояса WBC всем своим видом демонстрировал, что он не хочет встречи с украинцем. В итоге он предпочел сразиться с Дереком Чисорой, которого он, как и ожидалось, победил.

В июне 2022 года Даниэль Дюбуа стал регулярным чемпионом мира по версии WBA, одолев Тревора Брайана нокаутом в четвертом раунде. Затем в декабре того же года он защитил свой титул в бою с Кевином Лереной техническим нокаутом в третьем раунде.

В 2023 году WBA потребовала от Усика начать переговоры о поединке с Дюбуа в качестве обязательного претендента, так как Александр не смог договориться с Фьюри.

Усик и Дюбуа не подписали контракт до дедлайна, а потому бой был выставлен на торги, которые завершились победой украинской стороны - Усик получит за бой 75% гонорара.

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