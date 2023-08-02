Где смотреть поединок Александр Усик - Даниэль Дюбуа
В субботу, 26 августа, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа.
Британский боксер намерен отобрать титулы у украинского чемпиона, заявив о себе на весь мир. Спортсмен из Украины намерен достичь успеха в преддверии потенциально поединка с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Поединок Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) возглавит вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.
Где смотреть бой Усик - Дюбуа
На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 26 августа и начнется ориентировано около 23:00 по киевскому времени.
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Кроме того, в Украине поединок боксеров в прямом эфире покажет видеосервис Megogo.
Последние бои Усика и Дюбуа
Свой последний поединок украинец провел в августе прошлого года, когда победил британца Энтони Джошуа. Александр длительное время вел переговоры о поединке с Тайсоном Фьюри, однако переговоры сорвались.
Последние пять поединков Усика:
- Энтони Джошуа (август 2022, победа раздельным решением судей)
- Энтони Джошуа (сентябрь 2021, победа единогласным решением судей)
- Дерек Чисора (октябрь 2020, победа единогласным решением судей)
- Чазз Уизерспун (октябрь 2019, победа техническим нокаутом)
- Тони Беллью (ноябрь 2018, победа нокаутом)
Британский боксер Дюбуа в своей профессиональной карьере провел 20 поединков, в которых 19 раз добыл победу (18 раз нокаутом) и лишь раз проиграл.
Последние пять боев Дюбуа:
- Кевин Ларена (декабрь 2022, победа техническим нокаутом)
- Тревор Брайан (июнь 2022, победа нокаутом)
- Джо Кусумано (август 2021, победа техническим нокаутом)
- Богдан Дину (июнь 2021, победа нокаутом)
- Джо Джойс (ноябрь 2020, поражение нокаутом)
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Где состоится бой Усик - Дюбуа
Поединок боксеров состоится в польском Вроцлаве на арене Tarczyński Arena. Стадион был открыт в 2011 году к чемпионату Европы по футболу, который проходил в Украине и Польше.
Арена является пристанищем для спортивных событий - футбол, бокс. Этот стадион является домашним для футбольного клуба Шленск.
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