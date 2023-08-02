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Где смотреть поединок Александр Усик - Даниэль Дюбуа

Кто показывает поединок в супертяжелом весе и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 11:30
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotion
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotion

В субботу, 26 августа, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа.

Британский боксер намерен отобрать титулы у украинского чемпиона, заявив о себе на весь мир. Спортсмен из Украины намерен достичь успеха в преддверии потенциально поединка с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Поединок Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) возглавит вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.

Где смотреть бой Усик - Дюбуа

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 26 августа и начнется ориентировано около 23:00 по киевскому времени.

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Кроме того, в Украине поединок боксеров в прямом эфире покажет видеосервис Megogo.

Последние бои Усика и Дюбуа

Свой последний поединок украинец провел в августе прошлого года, когда победил британца Энтони Джошуа. Александр длительное время вел переговоры о поединке с Тайсоном Фьюри, однако переговоры сорвались.

Последние пять поединков Усика:

  1. Энтони Джошуа (август 2022, победа раздельным решением судей)
  2. Энтони Джошуа (сентябрь 2021, победа единогласным решением судей)
  3. Дерек Чисора (октябрь 2020, победа единогласным решением судей)
  4. Чазз Уизерспун (октябрь 2019, победа техническим нокаутом)
  5. Тони Беллью (ноябрь 2018, победа нокаутом)

Британский боксер Дюбуа в своей профессиональной карьере провел 20 поединков, в которых 19 раз добыл победу (18 раз нокаутом) и лишь раз проиграл. 

Последние пять боев Дюбуа:

  1. Кевин Ларена (декабрь 2022, победа техническим нокаутом)
  2. Тревор Брайан (июнь 2022, победа нокаутом)
  3. Джо Кусумано (август 2021, победа техническим нокаутом)
  4. Богдан Дину (июнь 2021, победа нокаутом)
  5. Джо Джойс (ноябрь 2020, поражение нокаутом)

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Где состоится бой Усик - Дюбуа

Поединок боксеров состоится в польском Вроцлаве на арене Tarczyński Arena. Стадион был открыт в 2011 году к чемпионату Европы по футболу, который проходил в Украине и Польше.

Арена является пристанищем для спортивных событий - футбол, бокс. Этот стадион является домашним для футбольного клуба Шленск.

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