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Sold out. Все билеты на бой Усик - Дюбуа распродали за три часа

Желающих попасть на бой оказалось слишком много.
Сегодня, 16:45
Усик - Дюбуа / Getty Images
Усик - Дюбуа / Getty Images

Билеты на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа были распроданы.

Старт продаж начался в 13:00 по Киеву, однако уже спустя три часа билеты закончились.

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Напомним, самый дешевый билет стоил 49 злотых (454 гривны), а билеты в VIP-ложу – от 1999 злотых до 9999 (18 526 – 92 670 гривен).

Поединок Усик - Дюбуа пройдет во Вроцлаве. Бой состоится 26 августа и должен начаться в 21:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дэниел Дюбуа

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