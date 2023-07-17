Sold out. Все билеты на бой Усик - Дюбуа распродали за три часа
Желающих попасть на бой оказалось слишком много.
Билеты на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа были распроданы.
Старт продаж начался в 13:00 по Киеву, однако уже спустя три часа билеты закончились.
Читай также: "Он не дурак": Промоутер Дюбуа заявил, что Усик опасается Даниэля
Напомним, самый дешевый билет стоил 49 злотых (454 гривны), а билеты в VIP-ложу – от 1999 злотых до 9999 (18 526 – 92 670 гривен).
Поединок Усик - Дюбуа пройдет во Вроцлаве. Бой состоится 26 августа и должен начаться в 21:00.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!