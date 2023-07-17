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"Он не дурак": Промоутер Дюбуа заявил, что Усик опасается Даниэля

Фрэнк Уоррен не сомневается в хладнокровности украинского чемпиона.
Сегодня, 13:50
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions

Фрэнк Уоррен, промоутер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил, что обладатель поясов WBA, WBO и IBF Александр Усик готовится к тяжелому поединку против британца.

По словам специалиста, украинский боксер очень опытен, а значит не допустит ошибки в подготовке к поединку.

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"Даниэль получил поединок с Усиком, и это хороший бой. Дюбуа вел себя очень хорошо, как и Усик. Я думаю, что мы получим настоящий бой.

Я считаю, что вне этой комнаты есть один человек, который знает, что это будет настоящий, тяжелый бой. И это Усик, потому что он не дурак. Усик совершенно не дурак. Он великий крузер, возможно, лучший в этом столетии. Усик - профессионал, и он знает, что это будет хороший, сложный поединок", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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