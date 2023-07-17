"Мастер этого д**ма": Джошуа изменил стиль, но с Усиком это не сработало

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему после поражения в первом бою против Энди Руиса решил кардинально перестроить свой стиль.

По словам британца, он последовал примеру Флойду Мейвезра, который в один момент изменился.

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"Когда я смотрю на Мейвезера, в его карьеры было два этапа - "Красавчик" и "Деньги". Он просто стал умнее, так что я тоже пытался стать умнее как боец, вот и все.

Когда меня побил Руис, у меня были проблемы со здоровьем, но я знал, что на каком-то этапе меня, наверное, постигнет неудача. Почему? Потому что я не чувствовал, что учусь. Я дрался, но не учился".

Джошуа признался, что его новый стиль не помог победить Александра Усика.

"Так что после первого боя с Руисом я прошел через фазу восстановления. Я полностью поменял свой стиль - начал двигаться, бить и не пропускать в ответ. Я попытался дальше развить это в своей карьере в бою с Усиком. Он мастер этого д*рьма", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Напомним, украинский чемпион дважды победил Энтони Джошуа решением судей.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри наехал на Джошуа за реванш с Уайтом.

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