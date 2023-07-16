"Я тот, кого больше всего боятся": Усик ответил на упреки Уайлдера

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ответил на высказывания экс-чемпиона Деонтея Уайлдера о боязни драться.

Американский боксер в последнее время постоянно упрекал украинца в том, что тот отказывается встретиться с ним в ринге из-за страха.

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"Это я тот, кого больше всего боятся. Являюсь ли я бугименом, который пугает своих соперников? Мне вовсе не нужно их запугивать, они сами это делают.

Все люди боятся, абсолютно все. Страха нет только в том случае, если вы сумасшедший. Оба парня боятся, которые выходят на ринг, и это нормально", - приводит слова Усика Boxing Social.

Ранее тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Дюбуа.

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