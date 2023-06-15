"Ты боишься меня, братан": Уайлдер оставил грозное послание Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер продолжает считать, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик боится выходить с ним на ринг.

Американский боксер считает, что украинец опасается его, однако уверен, что поединок точно состоится.

"Нет, ты боишься, братан. Давай просто будем сами собой. Я имею в виду, что это бокс, и мы остаемся собой. Я был самим собой с тех пор, как пришел в этот бизнес. И я буду самим собой до того дня, пока не умру".

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"Ты боишься. Мы это знаем. Я много чего знаю. Ты неоднократно отказывался от нашего боя. Напуганный человек ничего не заработает, но в конечном итоге все дороги ведут к Деонтею Уайлдеру, как бы там ни было. Поэтому так или иначе, но мы с тобой рано или поздно увидимся", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее украинский чемпион предсказал, кто станет для него более сложным соперником.