Фьюри или Уайлдер: Усик предсказал, кто станет для него более сложным соперником

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о том, кто станет для него более опасным оппонентом.

По словам украинского боксера, ему будет сложнее с Деонтеем Уайлдером, чем с Тайсоном Фьюри.

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"Я думаю, что более сложным будет бой с Уайлдером. Почему? Потому что", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Усик оставил трогательное послание Фьюри.