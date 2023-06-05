Фьюри или Уайлдер: Усик предсказал, кто станет для него более сложным соперником
Украинский чемпион лаконично оценил кандидатуры соперников.
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о том, кто станет для него более опасным оппонентом.
По словам украинского боксера, ему будет сложнее с Деонтеем Уайлдером, чем с Тайсоном Фьюри.
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"Я думаю, что более сложным будет бой с Уайлдером. Почему? Потому что", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Ранее сообщалось, что Усик оставил трогательное послание Фьюри.