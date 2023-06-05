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"Он отличный боксер": Усик заступился за Джошуа

Украинский чемпион назвал условие, при котором общество может критиковать боксера.
Сегодня, 09:42
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу своего бывшего соперника Энтони Джошуа.

По словам украинца, общество несправедливо критикует британского боксера.

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"Мне кажется, он отличный боксер, которому нужно немного времени для восстановления. А тот, кто говорит… Судьи кто? Они выходили в ринг, боксировали, тренировались?

Для того чтобы хотя бы как-то говорить про боксера, про олимпийского чемпиона, которым является Энтони Джошуа, чемпиона мира, необходимо хотя бы на один раунд выйти в спарринг. То есть это три минуты", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, в 2021 году Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а в прошлом году одолел его в реванше раздельным судейским решением.

Ранее стал известен гонорар Усика за бой с Фьюри в Саудовской Аравии.


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