Стал известен гонорар Усика за бой с Фьюри в Саудовской Аравии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести поединок с обладателем поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком в Саудовской Аравии.

Как сообщает авторитетный журналист Гарет Дэвис, британец может получить за бой с Александром Усиком в Саудовской Аравии до 90 миллионов долларов, а украинский боксер - 50 миллионов.

"Если все пойдет по плану, то это будет изумительно. Турнир с боями Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер и Александр Усик - Тайсон Фьюри состоится, если у саудовцев есть такие амбиции, если они могут это устроить, и у них есть, скажем, 250 миллионов долларов для его проведения - где-то около того".

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Чтобы все эти парни вышли на ринг, допустим, в бою Уайлдер - Джошуа каждому нужно заплатить 40 миллионов долларов. Это уже 80 миллионов. Говорили, что Фьюри хочет 120 миллионов долларов за бой в Саудовской Аравии. Я сомневаюсь, что он получит такую сумму. Я бы поставил, что он заработает чуть больше половины от этого. Может быть, 70-80, возможно, 90 миллионов. Это чрезвычайно много. Усик получит 50 миллионов. Сейчас у него есть сделка на несколько боев со Skills Challenge Promotions", - приводит слова журналиста Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри обвинил Усика в жадности.