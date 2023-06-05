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Промоутер Фьюри обвинил Усика в жадности

Фрэнк Уоррен высказался по поводу срыва боя его клиента с украинцем.
Сегодня, 07:44
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный не виноват в срыве переговоров об объединительном поединке против Александра Усика.

По словам функционера, украинский боксер также заинтересован в получении большого гонорара.

"Единственное, в чем заинтересован Усик, - это жирный чек и поединки за большие гонорары в Саудовской Аравии. Я не виню его за это. Я понимаю это, но не надо выставлять все таким образом, будто Тайсон тут самый жадный. Ты отправляешься в Саудовскую Аравию, ведь там заплатят много денег, вот в чем причина".

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"Если тебе платят в три или четыре раза больше денег, можете назвать это жадностью, хорошим бизнесом или чем-то еще, но к Фьюри это не имеет никакого отношения. Вот почему Усик не хотел драться с Тайсоном в Великобритании. Мы предложили ему этот бой летом и держали это в секрете. Мы не распространялись об этом, и Усик так ничего и не ответил", - приводит слова промоутера Boxing Scene со ссылкой на TalkSport.

Ранее сообщалось, что Усик озвучил главную причину срыва боя с Фьюри.


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