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Усик озвучил главную причину срыва боя с Фьюри

Украинский чемпион оценил позицию своего британского оппонента.
Сегодня, 10:02
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал срыв переговоров по поводу объединительного боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По мнению украинского боксера, стороны не смогли прийти к соглашению из-за жадности британца.

"Преграда на пути к бою за звание абсолютного чемпиона - жадность Тайсона Фьюри. У меня нет такой мысли, что я меньше уважаю Фьюри из-за его слов. Я даже молюсь о нем.

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Только один Господь знает, подеремся ли мы в декабре в Саудовской Аравии. Я каждый день обращаюсь к нему с большой благодарностью за то, что я дышу, за то, что у меня все слава богу. Я могу только молиться, чтобы все случилось так, как мы хотим. Но если на небе этого плана нет, то это никогда не произойдет.

Его команда предлагала реванш, а не моя. Пусть не врет, уже задолбал. Вы знаете, Тайсон Фьюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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