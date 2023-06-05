"Я люблю тебя": Усик оставил трогательное послание Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

По словам украинского боксера, у него есть планы на бой с британцем, однако сейчас не может раскрывать всех подробностей.

"Все, что говорит Тайсон Фьюри, он говорит в зеркало. Он становится и начинает говорить в зеркало. Он от этого кайфует. Что будет, если не получится договориться о бое с Фьюри? У нас есть планы с принцем Халидом и моей командой. Я не могу об этом сейчас говорить".

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"Фьюри - самый сложный соперник в моей карьере? Так я же с ним еще не боксировал. Я самый сложный соперник для себя. Жадное пузо, я люблю тебя. Ты пьяница", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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