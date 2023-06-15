Отец Фьюри - Усику: Маленький украинский кролик

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что Александр Усик ведет свою игру в организации боя с британцем.

По словам Фьюри-старшего, команда "Цыганского короля" не получала никаких предложений о поединке.

"Команда Усика - плохие бизнесмены. То, что они сейчас делают, доказывает, что все они - трусливые вруны, потому что намылились в Саудовскую Аравию. Саудовцы - отличная нация. Мне нравится Саудовская Аравия, я бы хотел жить там. Но все, что они пока говорят - это просто журавль в небе. Не было никаких конкретных предложений, никаких денег, депозитов, ничего".

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Джон Фьюри считает, что украинец лишь оскорбляет Фьюри, пока промоутеры из Саудовской Аравии стараются вести бизнес.

"Я не знаю, что делает Усик. Он просто сбежал туда, спрятался за спинами у саудовцев и болтает про Тайсона. Но настоящая правда заключается в том, что этот маленький украинский кролик не хочет драться с Тайсоном. Однако он пытается убить двух зайцев одним выстрелом. Он пытается настроить публику против Тайсона, и это у них хорошо получается, потому что публика все равно глупая", - сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил ультиматум Усику.