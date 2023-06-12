iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Холифилд признался, что сказал ему Усик во время их первой встречи

Легендарный боксер восхитился целью украинского чемпиона.
Сегодня, 11:25
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд поделился воспоминаниями о первой встрече с Александром Усиком.

По словам легендарного боксера, украинский боксер тогда выступал в первом тяжелом весе, однако уже ставил себе цель покорить супертяжелый дивизион.

"Мне в любом случае нравится Усик. Я не знал его, но когда мы встретились, он все знал обо мне. Он сказал мне: "Я сделаю точно то же самое, что сделал ты. Ты завоевал титул в первом тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом мира, а затем был чемпионом в супертяжелом весе. Я сделаю то же самое".

Читай также: Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии

"Я ответил: "Вау". Это показало мне, что он следит за моей карьерой и знает, что необходимо для того, чтобы этого добиться", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Ранее сообщалось, что президент WBC усомнился, что украинцы приедут поддержать Усика.


Статьи по теме

Бывший защитник сборной Германии: У Украины прекрасная футбольная культура Бывший защитник сборной Германии: У Украины прекрасная футбольная культура
Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Лам: Германия сделала правильный выбор, пригласив Украину сыграть в юбилейном матче Лам: Германия сделала правильный выбор, пригласив Украину сыграть в юбилейном матче
Теофимо Лопес назвал условие, при котором возобновит карьеру Теофимо Лопес назвал условие, при котором возобновит карьеру
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Европа13:08
Бывший защитник сборной Германии: У Украины прекрасная футбольная культура
Украина13:00
Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа12:49
Лам: Германия сделала правильный выбор, пригласив Украину сыграть в юбилейном матче
Бокс12:40
Теофимо Лопес назвал условие, при котором возобновит карьеру
Футбол12:37
Экс-игрок сборной Германии: Украина борется за нашу свободу
Бокс12:10
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса в данный момент
Европа11:56
Венгер возглавит команду Зинченка в благотворительном матче на Стэмфорд Бридж
Европа11:46
Скончался легендарный президент Милана Берлускони
Бокс11:25
Холифилд признался, что сказал ему Усик во время их первой встречи
Футбол11:23
Анри: ФИФА и УЕФА далеки от того, чтобы побороть расизм в футболе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK