Холифилд признался, что сказал ему Усик во время их первой встречи

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд поделился воспоминаниями о первой встрече с Александром Усиком.

По словам легендарного боксера, украинский боксер тогда выступал в первом тяжелом весе, однако уже ставил себе цель покорить супертяжелый дивизион.

"Мне в любом случае нравится Усик. Я не знал его, но когда мы встретились, он все знал обо мне. Он сказал мне: "Я сделаю точно то же самое, что сделал ты. Ты завоевал титул в первом тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом мира, а затем был чемпионом в супертяжелом весе. Я сделаю то же самое".

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"Я ответил: "Вау". Это показало мне, что он следит за моей карьерой и знает, что необходимо для того, чтобы этого добиться", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Ранее сообщалось, что президент WBC усомнился, что украинцы приедут поддержать Усика.