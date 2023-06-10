Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии

Американец отреагировал на возможное проведение мегатурнира в декабре.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер считает, что поединок за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком может сорваться.

По словам американца, британский боксер вполне может отказаться от поединка.

"Зная его, Тайсона Фьюри, вы не можете удивляться, если бой с Усиком не состоится в декабре. Он из тех людей, решения которых иногда шокируют".

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Уайлдер заявил, что в любом случае проведет поединок с Джошуа.

"Если Фьюри не подпишет контракт, мы с Джошуа все равно будем драться," - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее промоутер рассказал, когда британский боксер вернется в ринг.