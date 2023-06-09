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"Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг

У британского чемпиона есть несколько кандидатов в соперники.
Сегодня, 09:18
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился планами своего подопечного.

Представитель британского боксера сообщил, что его клиент намерен вернуться в ринг в сентябре этого года и у него есть несколько кандидатов в соперники, но не стал раскрывать их имена.

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"Да, Тайсон будет драться в сентябре. Надеюсь, мы сможем подписать контракт в ближайшее время.

У нас есть несколько парней, с которыми мы ведем переговоры. Мы объявим об этом в свое время. Мы продолжаем работать. Называть имена, это не в нашем стиле. Этого не будет", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри также опроверг наличие предложений по бою с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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