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Промоутер Фьюри опроверг наличие предложений по бою с Усиком

Фрэнк Уоррен оценил шансы проведения поединка в Саудовской Аравии.
Сегодня, 12:42
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу потенциального боя с Александром Усиком.

По словам функционера, команда британца ничего не получала, несмотря на заявления промоутера украинца Александра Красюка.

"Мы не получали никаких предложений. Я не уверен, когда мы последний раз говорили - неделю или две назад. И нам не поступало никаких предложений. Они говорят, что в данный момент не могут сделать предложение. Им нужно пойти к правительству за деньгами, а затем правительство подпишет эту сделку. Пока ничего существенного не произошло, но они говорят, что все сделают. Вот где мы находимся".

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"Принц Халид - очень достойный человек. Это то, что он говорит. Но мы ничего не получали, потому что в данную минуту у него нет для нас предложения. Возможно, оно поступит. Может быть, Александр Красюк знает больше меня. Но в этом году мы не получали вообще ни одного предложения", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Усик назвал причину того, почему Фьюри сорвал их поединок.


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