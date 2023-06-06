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"Он давит": Усик назвал причину того, почему Фьюри сорвал их поединок

Украинский чемпион усомнился в методах британского боксера.
Сегодня, 09:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу того, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри срывает их поединок.

По словам украинского боксера, британец пытается сломать его, однако у того ничего не получается.

"Бой с Фьюри трудно устроить, ведь он жадный. Он очень жадный. Жадное пузо. Я не знаю, что он себе думает. Я считаю, что он таким образом пытается меня психологически расшатать или вывести меня из-под моего контроля. Я не знаю, на что он давит, но у него это не получается".

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"Думаю ли я, что на таком уровне чемпионы могут бояться друг друга? Я о нем вообще не думаю. Страх - это одно из чувств человека. И да, на таком уровне люди могут бояться", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу ringpolska.

Ранее сообщалось, что Усик оставил трогательное послание Фьюри.


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