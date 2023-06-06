Промоутер Джошуа назвал условие для проведения боя с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу потенциального боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам представителя британского боксера, приоритетом для его клиента является проведение промежуточного поединка в августе, после чего он намерен встретиться в ринге в конце года с Деонтеем Уайлдером. Если же бой с американским экс-чемпионом сорвется, тогда Джошуа может изменить свои планы и переключиться на "Цыганского короля".

Читай также: "Нам гарантировали, что бой состоится": Промоутер Джошуа сделал заявление о поединке с Уайлдером

"Нам есть над чем подумать, но все же считаю, что нужно сосредоточиться на Уайлдере. Если бой с Деонтеем сорвется, то Джошуа откажется от своих планов на август и встретится с Фьюри.

Но если смотреть объективно на ситуацию, то нам нужен промежуточный поединок в августе, чтобы Энтони с Дерриком Джеймсом могли подготовиться к этому масштабному событию, одному из самых больших поединков в боксе. Нам нравится этот план.

Если поединок в Саудовской Аравии не состоится, то у Джошуа не будет проблем с боем против Фьюри. По крайней мере, мы рассмотрим этот вариант", - цитирует Хирна Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа назвал приоритетных соперников на два ближайших боя.