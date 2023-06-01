Промоутер Джошуа назвал приоритетных соперников на два ближайших боя

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, с кем его подопечный планирует встретиться в ринге в ближайших боях.

По словам промоутера, они намерены организовать в августе поединок против Диллиана Уайта, а в декабре - против Деонтея Уайлдера.

Читай также: "Такой же трус, как и Усик": Фьюри набросился на Джошуа за отказ от боя

"Идеальный вариант - это Диллиан Уайт в августе и Деонтей Уайлдер в декабре. Если получим предложение на бой против Тайсона Фьюри, ради которого мы сможем отказаться от двух названных раньше, то такой вариант мы тоже рассмотрим.

Пока мы двигаемся вперед с тем планом, который у нас есть. Мы не хотим, чтобы что-то нам помешало. Сейчас Эй Джей в Техасе готовится к бою в августе", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри сообщил, что Энтони Джошуа не хочет принимать бой с его подопечным.