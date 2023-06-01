"Решил не принимать": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о бое с Джошуа

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможности проведения боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам представителя "Цыганского короля", потенциальный соперник отказывается принимать этот поединок и с большой долей вероятности встреча двух британцев в ринге не состоится, поскольку у Эй Джея другие планы.

"У Джошуа подтвердили, что он будет драться в Дубае в декабре, это для него приоритет. В августе есть свободное окно, но его команда не слишком хочет драться в это время.

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C точки зрения переговоров не было о чем беспокоиться. Вопрос заключался лишь в том, хочет ли сторона Энтони провести этот бой или нет. Тайсон очень хочет, чтобы бой состоялся, поскольку он отклонил вариант с Усиком. Но Джошуа решил не принимать бой, и именно в этой точке мы сейчас находимся.

Условия проведения боя уже были согласованы. Я не знаю, почему Эй Джей не может драться в сентябре с Фьюри, а потом в декабре - с Уайлдером в Дубае. Если Уайлдер побьет Эй Джея, я не думаю, что бой Фьюри - Джошуа состоится, потому что тогда получится, что Эй Джей проиграл человеку, которого Фьюри побеждал трижды", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее также стала известна реакция Джошуа на предложение о бое с Фьюри.