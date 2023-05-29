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Стала известна реакция Джошуа на предложение о бое с Фьюри

Эдди Хирн высказался о возможном поединке двух британцев.
Сегодня, 12:21
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о реакции своего подопечного по поводу предложения о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри

По словам функционера, боксер не воспринял предложение серьезно, а лишь засмеялся.

"Контракта не было. Было формальное предложение, то есть Джордж Уоррен прислал электронное письмо: "Мы хотим драться в сентябре на тех же условиях, которые обсудили раньше. Давайте поговорим". Вот как все было. Я изначально об этом говорил. Через пять минут я перезвонил ему, и мы приятно пообщались. С тех пор мы говорили несколько раз".

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"Я пообщался с Джошуа. Он рассмеялся. Эй Джей спросил: "Разве Фьюри не дерется с Джеем Опетайей, Дэмси Маккином или Джоном Джонсом?" Я ответил: "Нет, они сказали нам, что хотят драться с тобой". Джошуа сказал: "Но мы выступаем в августе и декабре". Я говорю: "Хорошо, это наш план, но я войду в этот процесс и посмотрю, насколько это реально", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри обвинил Усика в срыве поединка.


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