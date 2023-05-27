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"Сбежал от боя": Фьюри обвинил Усика в срыве поединка

Британец поддержал высказывания Деонтея Уайлдера о трусости украинского боксера.
Сегодня, 10:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз резко высказался в адрес обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британец поддержал недавние слова Деонтея Уайлдера, который обвинил украинца в трусости. По мнению "Цыганского короля", их объединительный поединок с Усиком сорвался именно из-за позиции украинского боксера.

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"Усик - с*чка, я вам уже говорил это. Он сбежал от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий", - написал Фьюри в Instagram.

Ранее стало известно, что Тайсон Фьюри отправил Энтони Джошуа контракт на бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер

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