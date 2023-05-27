Фьюри отправил Джошуа контракт на бой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе брианец Тайсон Фьюри заявил, что отправил контракт на поединок Энтони Джошуа.

По словам британца, он готов выйти в ринги с Джошуа на стадионе Wembley в сентябре.

"Пару дней назад я оправил Энтони Джошуа проект контракта на бой в сентябре на стадионе Wembley. Это бой, который хотят увидеть все, включая меня".

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"Давай Энтони подарим миру то, что они хотят. В этот раз я не буду снимать миллионы видео, и давить на тебя. Теперь мяч на твоей стороне", - написал Фьюри в Instagram.

Ранее сообщалось, что вновь раскритиковал Александра Усика.