На глазах у Фьюри: Паркер быстро разобрался с Опелу

Бывший чемпион легко остановил оппонента уже в первом раунде.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (32-3, 22 КО) одержал быструю досрочную победу над австралийцем Фаигой Опелу (15-4-2, 11 КО).

Бой стал главным событием боксерского вечера, который состоялся в среду, 24 мая, в австралийском Мельбурне на Margaret Court Arena.

Паркер активно начал поединок, успешно работая джебом и не позволяя сопернику сблизиться. Все же попытки Опелу что-либо противопоставить экс-чемпиону были неудачными.

Источник: Getty Images

После одного из неточных ударов австралийский боксер нарвался на контратаку. Новозеландец потряс оппонента и бросился его добивать. Еще одно точное попадание Паркера заставило Опелу зашататься, после чего вмешался рефери и остановил бой.

Источник: Getty Images

Как итог, победа Паркера техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: Getty Images

Стоит отметить, что боксерское шоу в Мельбурне посетил чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Британский боксер сразу же после победы Паркера бросился к рингу, чтобы поздравить новозеландца с успешным выступлением.

Joseph Parker's stoppage of Faiga Opelu 💥



Who do you want to see him fight next? 👀



🎬 @MainEventTV #ParkerOpelu | #JosephParker pic.twitter.com/N8tuPJdrBs — IFL TV (@IFLTV) May 24, 2023

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри в своем следующем бою может встретиться в ринге с австралийским супертяжеловесом.