iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

На глазах у Фьюри: Паркер быстро разобрался с Опелу

Бывший чемпион легко остановил оппонента уже в первом раунде.
Сегодня, 17:50
Паркер победил Опелу / Getty Images
Паркер победил Опелу / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (32-3, 22 КО) одержал быструю досрочную победу над австралийцем Фаигой Опелу (15-4-2, 11 КО).

Бой стал главным событием боксерского вечера, который состоялся в среду, 24 мая, в австралийском Мельбурне на Margaret Court Arena.

Паркер активно начал поединок, успешно работая джебом и не позволяя сопернику сблизиться. Все же попытки Опелу что-либо противопоставить экс-чемпиону были неудачными.

Источник: Getty Images

После одного из неточных ударов австралийский боксер нарвался на контратаку. Новозеландец потряс оппонента и бросился его добивать. Еще одно точное попадание Паркера заставило Опелу зашататься, после чего вмешался рефери и остановил бой.

Источник: Getty Images

Как итог, победа Паркера техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: Getty Images

Стоит отметить, что боксерское шоу в Мельбурне посетил чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Британский боксер сразу же после победы Паркера бросился к рингу, чтобы поздравить новозеландца с успешным выступлением.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри в своем следующем бою может встретиться в ринге с австралийским супертяжеловесом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джозеф Паркер

Статьи по теме

"Несколько больших боев": Фьюри поделился планами на будущее "Несколько больших боев": Фьюри поделился планами на будущее
Фьюри выбрал неожиданного соперника на ближайший бой Фьюри выбрал неожиданного соперника на ближайший бой
"Ждут конца года": Промоутер Фьюри подтвердил возможность боя с Усиком в Саудовской Аравии "Ждут конца года": Промоутер Фьюри подтвердил возможность боя с Усиком в Саудовской Аравии
"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии "Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:50
NaVi пропустят два турнира по CS:GO из-за проблем с визами
Европа18:25
Барселона объявила об уходе очередной клубной легенды
Теннис18:12
Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
Бокс17:50
На глазах у Фьюри: Паркер быстро разобрался с Опелу
Украина17:40
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
ММА17:22
Порье сделал прогноз на бой Макгрегор - Чендлер
Украина17:08
Верес и Александрия не выявили победителя в голевой перестрелке
Украина17:00
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
ММА16:53
Сборная Украины добыла победу на чемпионате Европы по единоборствам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK