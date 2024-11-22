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Гвардиола заявил, что останется в клубе даже в случае его понижения

И поможет вернуться в АПЛ.
Сегодня, 18:29
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его не беспокоит понижение клуба в двизионе.

Напомним, что "горожане" все еще находятся под следствием по делу о 119 нарушениях, вследствие чего им теоретически может грозить понижение в Чемпионшип.

Однако испанский тренер  заявил, что он все равно останется в клубе и сразу вернет его в АПЛ.

"Я говорил это шесть месяцев назад. Если нас отправят в низший дивизион, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в Премьер-лигу.

Я знал это тогда и чувствую то же самое сейчас", – цитирует тренера BBC.

Ранее также стало известно, кто возглавит Интер Майами.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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